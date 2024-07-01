Tarihe geçecek transfer: Michy Batshuayi Galatasaray için İstanbul'da!

Yayınlanma: 01.07.2024 - 12:26

Güncelleme: 01.07.2024 - 12:26

Son şampiyon Galatasaray sezonun ilk transferini açıklamaya hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılı ekip Türkiye'ye Beşiktaş forması altında adım atan ve daha sonra Fenerbahçe'de oynayan Michy Batshuayi'yi kadrosuna katacak.

Michy Batshuayi'nin Galatasaray ile resmi sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldiği kaydedildi.

TARİHE GEÇECEK

Son iki sezondur Fenerbahçe'nin başarısı için ter döken 30 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertli forma ile 75 maça çıkarken 44 gol ve 5 asist yaptı.

Türkiye kariyerine Beşiktaş ile başlayan Belçikalı futbolcu, kiralık olarak siyah-beyazlılarda geçirdiği bir sezonun ardından Fenerbahçe'ye bonservisi ile transfer olmuştu. Kadıköy ekibinde iki sezon geçiren Batshuayi, Galatasaray'a transferinin gerçekleşmesi halinde; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'da forma giyen ilk yabancı futbolcu olacak.

DAHA ÖNCE 10 İSİM GİYDİ

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray formalarının giyerek Türk futbol tarihinde özel bir yere sahip olan 10 futbolcu şöyle:

Refik Osman Top

Ali Soydan

Saffet Sancaklı

Sergen Yalçın

Ahmet Yıldırım

Emre Aşık

Mehmet Yozgatlı

Burak Yılmaz

Caner Erkin

Mehmet Topal