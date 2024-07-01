Tarihe geçecek transfer: Michy Batshuayi Galatasaray için İstanbul'da!
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın kadrosuna katmaya hazırlandığı Belçikalı forvet Michy Batshuayi, İstanbul'a geldi.
Son şampiyon Galatasaray sezonun ilk transferini açıklamaya hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılı ekip Türkiye'ye Beşiktaş forması altında adım atan ve daha sonra Fenerbahçe'de oynayan Michy Batshuayi'yi kadrosuna katacak.
Michy Batshuayi'nin Galatasaray ile resmi sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldiği kaydedildi.
TARİHE GEÇECEK
Son iki sezondur Fenerbahçe'nin başarısı için ter döken 30 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertli forma ile 75 maça çıkarken 44 gol ve 5 asist yaptı.
Türkiye kariyerine Beşiktaş ile başlayan Belçikalı futbolcu, kiralık olarak siyah-beyazlılarda geçirdiği bir sezonun ardından Fenerbahçe'ye bonservisi ile transfer olmuştu. Kadıköy ekibinde iki sezon geçiren Batshuayi, Galatasaray'a transferinin gerçekleşmesi halinde; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'da forma giyen ilk yabancı futbolcu olacak.
DAHA ÖNCE 10 İSİM GİYDİ
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray formalarının giyerek Türk futbol tarihinde özel bir yere sahip olan 10 futbolcu şöyle:
Refik Osman Top
Ali Soydan
Saffet Sancaklı
Sergen Yalçın
Ahmet Yıldırım
Emre Aşık
Mehmet Yozgatlı
Burak Yılmaz
Caner Erkin
Mehmet Topal
Spor Haberleri
- Belçikalı yıldız İstanbul'a geldi!
- Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı!
- Alman yıldıza dev talip!
- Lugano-Fenerbahçe maçı için deplasman kararı!
- Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu kararı!
- Barış Alper Yılmaz'a 3 İngiliz talip!
- Milli futbolcunun transferinde işlem tamam!
- Galatasaray'dan Icardi iddialarına yanıt!
- Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
- FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde şampiyon belli oldu!
En Çok Okunan Haberler
-
- TRT'den açıklama geldi!
- 'Bu edepsiz federasyondan bir an önce kurtulmalı'
- Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın acı günü
- Kalabalık sokağa döküldü, iş yerlerini ateşe verdi!
- İzmir'de tüp patlaması: 1 gözaltı
- AKP Özel'e seslendi, CHP'den açıklama geldi
- Kuyumcular artık bu altını almayacak
- İstenen asgari ücret rakamını açıkladı!
- 'Reisi vurduk seslerini duydum...'
- 'Boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem'