Tarihe geçecek transfer: Michy Batshuayi Galatasaray için İstanbul'da!

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın kadrosuna katmaya hazırlandığı Belçikalı forvet Michy Batshuayi, İstanbul'a geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.07.2024 - 12:26
Tarihe geçecek transfer: Michy Batshuayi Galatasaray için İstanbul'da!
Abone Ol google-news

Son şampiyon Galatasaray sezonun ilk transferini açıklamaya hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılı ekip Türkiye'ye Beşiktaş forması altında adım atan ve daha sonra Fenerbahçe'de oynayan Michy Batshuayi'yi kadrosuna katacak. 

Michy Batshuayi'nin Galatasaray ile resmi sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldiği kaydedildi.

TARİHE GEÇECEK

Son iki sezondur Fenerbahçe'nin başarısı için ter döken 30 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertli forma ile 75 maça çıkarken 44 gol ve 5 asist yaptı.

Türkiye kariyerine Beşiktaş ile başlayan Belçikalı futbolcu, kiralık olarak siyah-beyazlılarda geçirdiği bir sezonun ardından Fenerbahçe'ye bonservisi ile transfer olmuştu. Kadıköy ekibinde iki sezon geçiren Batshuayi, Galatasaray'a transferinin gerçekleşmesi halinde; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'da forma giyen ilk yabancı futbolcu olacak.

DAHA ÖNCE 10 İSİM GİYDİ

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray formalarının giyerek Türk futbol tarihinde özel bir yere sahip olan 10 futbolcu şöyle:

Refik Osman Top

Ali Soydan

Saffet Sancaklı

Sergen Yalçın

Ahmet Yıldırım

Emre Aşık

Mehmet Yozgatlı

Burak Yılmaz

Caner Erkin

Mehmet Topal 


michy batshuayi haberleri galatasaray haberleri transfer haberleri süper lig haberleri

İlgili Haberler

Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu kararı!

Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu kararı!
Galatasaray bonservisini belirledi: Barış Alper Yılmaz'a 3 İngiliz talip!

Galatasaray bonservisini belirledi: Barış Alper Yılmaz'a 3 İngiliz talip!
Galatasaray'dan Mauro Icardi iddialarına yanıt: Transfer teklifi var mı?

Galatasaray'dan Mauro Icardi iddialarına yanıt: Transfer teklifi var mı?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler