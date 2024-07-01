Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu kararı!
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın geçen sezon Hatayspor'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu'nu kadroda düşünmediği ileri sürüldü.
Geçen sezonu Hatayspor'da kiralık olarak geçiren Halil Dervişoğlu'nun, Galatasaray'ın yeni sezon planlamasında ise yer almadığı iddia edildi.
24 yaşındaki forvet için gelecek tekliflerin beklendiği ileri sürüldü.
KİRALANMASI GÜNDEMDE
Galatasaray ile halen üç yıllık daha sözleşmesi bulunan genç futbolcunun bir kez daha kiralanacağı aktarıldı.
Halil için Avrupa'dan talip çıkması halinde ise satın alma opsiyonuyla kiralanması bekleniyor.
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