İmzayı atıyor: Angel Di Maria'dan Beşiktaş'a kötü haber!

Beşiktaş'ın gündemindeki Angel Di Maria'nın, Benfica ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.07.2024 - 10:36
İmzayı atıyor: Angel Di Maria'dan Beşiktaş'a kötü haber!
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2023-24 sezonunda Benfica forması giyen ve sözleşmesinin tamamlanmasının ardından Beşiktaş'ın gündemine gelen Angel Di Maria kariyeriyle ilgili kararını verdi.

ANGEL DI MARIA'DAN 1 YILLIK İMZA

Beşiktaş'ın bir süredir temas halinde olduğu Angel Di Maria, Benfica'da kaldı.

Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre Arjantinli yıldız, Benfica ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Geride bıraktığımız sezon Benfica ile toplam 48 maça çıkıp 3988 dakika süre aldı ve 17 gol, 15 asistlik skor katkısı verdi.


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