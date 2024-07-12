İmzayı atıyor: Angel Di Maria'dan Beşiktaş'a kötü haber!
Beşiktaş'ın gündemindeki Angel Di Maria'nın, Benfica ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladığı iddia edildi.
2023-24 sezonunda Benfica forması giyen ve sözleşmesinin tamamlanmasının ardından Beşiktaş'ın gündemine gelen Angel Di Maria kariyeriyle ilgili kararını verdi.
ANGEL DI MARIA'DAN 1 YILLIK İMZA
Beşiktaş'ın bir süredir temas halinde olduğu Angel Di Maria, Benfica'da kaldı.
Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre Arjantinli yıldız, Benfica ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Geride bıraktığımız sezon Benfica ile toplam 48 maça çıkıp 3988 dakika süre aldı ve 17 gol, 15 asistlik skor katkısı verdi.
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