Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Angel Di Maria'dan transfer kararı!
Transferde adı Beşiktaş ile anılan Arjantinli futbolcu Angel Di Maria'nın eski kulübü Rosario Central'e geri döneceği iddia edildi.
Sezon sonunda Benfica'dan ayrılması beklenen Angel Di Maria, sürpriz bir karar aldı.
Portekiz basınında A Bola'nın haberine göre; Di Maria, Benfica Başkanı Rui Costa'nın tüm ısrarlarına rağmen kulüpten ayrılma kararı aldı.
Haberde, Di Maria'nın ülkesi Arjantin'in köklü kulüplerinden Rosario Central'e transfer olmaya sıcak baktığı ve kulüp ile oyuncu arasındaki görüşmelerin sıklaştığı belirtildi. Öte yandan Di Maria'nın ailesinin Arjantin'e taşınmayacağı ve ABD'nin Miami şehrine yerleşecekleri belirtildi.
BEŞİKTAŞ İLE ANILIYORDU
İsmi Beşiktaş ile de anılan Angel Di Maria için önceki günlerde kulübün ikinci başkanı Hüseyin Yücel bir açıklamada bulunmuş ve "Di Maria, görüştüğümüz isimlerden biri" ifadelerini kullanmıştı.
Kariyerine başladığı Rosario Central'e dönme kararı alan 36 yaşındaki yıldız, bu sezon Benfica formasıyla çıktığı 48 maçta 17 gol 15 asistlik perfomans gösterdi.
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