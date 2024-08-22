"İnancımız ve güvenimiz tam!" Galatasaray'dan mağlubiyet sonrası paylaşım...
Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında deplasmanda Young Boys'a mağlup olan Galatasaray, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Play-Off turundaki ilk maçında İsviçre'nin Young Boys takımına konuk oldu. Sarı-Kırmızılılar, 2-0 geriye düştüğü maçta Michy Batshuayi'nin golleriyle 2-2 eşitliği yakalasa da penaltıdan yediği golle maçtan 3-2 mağlup ayrıldı.
Galatasaray, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.
İşte Galatasaray'ın paylaşımı:
"İnancımız ve güvenimiz tam!"
Takım kadrosunu ve Rams Park'taki tribünleri paylaşan Galatasaray, "İnancımız ve güvenimiz tam!" açıklamasında bulundu.
İnancımız ve güvenimiz tam! ?? pic.twitter.com/2Vksek5eoR— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 21, 2024
Spor Haberleri
- Okan Buruk'tan hakem tepkisi!
- Galatasaray'dan mağlubiyet sonrası paylaşım...
- Kerem Aktürkoğlu'ndan Young Boys açıklaması!
- Gabriel Sara: Her geçen gün daha iyi oluyorum
- Chelsea teknik direktöründen sert çıkış!
- Michy Batshuayi, Galatasaray formasıyla tarihe geçti!
- Michy Batshuayi: 'Hoca çözümü bulacaktır!'
- Milot Rashica: 'Galibiyet için geldik'
- Galatasaray'da sakatlık şoku! Devam edemedi...
- Cristian Medina kimdir?
En Çok Okunan Haberler
-
- Öğrenciler okul çıkışı Kuran Eğitim Merkezi'ne gidecek
- İnsanların ölmeyi 'unuttuğu' ada, 50 km uzağımızda!
- CHP'li isim evinde başından vuruldu
- AKP'li Metiner'den Erdoğan'a açık soru
- 'Önüne konulan her metni düşünmeden okuyan bu zat...'
- Antik tabletten insanlığa dair garip kehanetler çıktı
- Atlantik Okyanusu, sebebi bilinmeyen bir şekilde soğuyor
- İlkay Gündoğan'ın yeni adresini duyurdular!
- Kadını sokak ortasında darbeden erkek tutuklandı
- Engin Polat'tan Dilan Polat'a 3 yasak