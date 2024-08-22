"İnancımız ve güvenimiz tam!" Galatasaray'dan mağlubiyet sonrası paylaşım...

Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında deplasmanda Young Boys'a mağlup olan Galatasaray, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.08.2024 - 01:03
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Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Play-Off turundaki ilk maçında İsviçre'nin Young Boys takımına konuk oldu. Sarı-Kırmızılılar, 2-0 geriye düştüğü maçta Michy Batshuayi'nin golleriyle 2-2 eşitliği yakalasa da penaltıdan yediği golle maçtan 3-2 mağlup ayrıldı.

Galatasaray, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

İşte Galatasaray'ın paylaşımı:

"İnancımız ve güvenimiz tam!"

Takım kadrosunu ve Rams Park'taki tribünleri paylaşan Galatasaray, "İnancımız ve güvenimiz tam!" açıklamasında bulundu.


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