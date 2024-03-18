Indian Wells'te şampiyonun adı Carlos Alcaraz! Wimbledon'dan beri bir ilki başardı...

İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, ABD'de düzenlenen Indian Wells Masters finalinde karşılaştığı Rus raket Daniil Medvedev'i 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

AA
Yayınlanma: 18.03.2024 - 13:47
Indian Wells'te şampiyonun adı Carlos Alcaraz! Wimbledon'dan beri bir ilki başardı...
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Indian Wells Masters Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde dünya 2 numarası İspanyol Carlos Alcaraz, 4 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev'i yenerek şampiyonluğa uzandı.

WIMBLEDON'DAN BERİ İLK KEZ

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Indian Wells kentinin ev sahipliği yaptığı sert kort turnuvasının tek erkekler finalinde, İspanyol raket Alcaraz ile Rus tenisçi Medvedev karşılaştı.

Finalde Alcaraz, Medvedev'i 7-6 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup etti. İspanyol tenisçi, geçen yıl Wimbledon'dan bu yana ilk kez şampiyonluğa ulaştı.


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