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Indiana Pacers'tan müthiş geri dönüş: Son saniyede galibiyeti ele geçirdi!

Indiana Pacers'tan müthiş geri dönüş: Son saniyede galibiyeti ele geçirdi!

6.06.2025 12:09:00
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Indiana Pacers'tan müthiş geri dönüş: Son saniyede galibiyeti ele geçirdi!

Indiana Pacers, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finali ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Oklahoma City Thunder'ı 111-110 yenerek seride 1-0 öne geçti.

NBA Finali'nde ilk maç nefesleri kesen bir mücadeleye sahne oldu.

Paycom Center'da Pacers'ı ağırlayan Thunder, ikinci yarıda üstünlüğü ele geçiren rakibi karşısında sahadan 1 sayı farkla yenik ayrıldı.

SHAI'NİN 38 SAYISI YETMEDİ

Pacers'ta Pascal Siakam 19 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaparken, Obi Toppin 17 ve Myles Turner 15 sayılık katkı verdi.

Thunder'da ise Shai Gilgeous-Alexander'ın 38 sayı, 5 ribaunt, 3 asistlik performansı galibiyete yetmedi.

Serinin ikinci maçı, 9 Haziran Pazartesi günü TSİ 03.00'te Thunder'ın ev sahipliğinde oynanacak.

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