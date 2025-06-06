Indiana Pacers'tan müthiş geri dönüş: Son saniyede galibiyeti ele geçirdi!

NBA Finali'nde ilk maç nefesleri kesen bir mücadeleye sahne oldu.
Paycom Center'da Pacers'ı ağırlayan Thunder, ikinci yarıda üstünlüğü ele geçiren rakibi karşısında sahadan 1 sayı farkla yenik ayrıldı.
SHAI'NİN 38 SAYISI YETMEDİ
Pacers'ta Pascal Siakam 19 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaparken, Obi Toppin 17 ve Myles Turner 15 sayılık katkı verdi.
Thunder'da ise Shai Gilgeous-Alexander'ın 38 sayı, 5 ribaunt, 3 asistlik performansı galibiyete yetmedi.
Serinin ikinci maçı, 9 Haziran Pazartesi günü TSİ 03.00'te Thunder'ın ev sahipliğinde oynanacak.