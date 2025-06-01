Cumhuriyet Gazetesi Logo
Indiana Pacers 25 yıl sonra NBA finalinde

Indiana Pacers 25 yıl sonra NBA finalinde

1.06.2025 12:15:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Indiana Pacers 25 yıl sonra NBA finalinde

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde New York Knicks'i 125-108 yenen Indiana Pacers, seriyi 4-2 kazanarak NBA finaline yükseldi

Gainbridge Fieldhouse'ta Knicks'i ağırlayan Pacers, Doğu Konferansı finali MVP'si seçilen Pascal Siakam'ın 31 sayı, 5 ribaunt, 3 asistlik performansıyla karşılaşmadan galip ayrıldı.

Knicks'te OG Anunoby 24 sayı, 5 ribaunt ve 3 asistle oynarken Karl-Anthony Towns ise 22 sayı, 14 ribauntla "double-double" yaptı.

NBA'de sadece bir kez final görerek (2000) Shaquille O'Neal ve Kobe Bryantlı Lakers'a kaybeden Pacers, 6 Haziran Cuma günü Paycom Center'da Oklahoma City Thunder ile ilk final karşılaşmasına çıkacak.


İlgili Konular: #nba #New York Knicks #Indiana Pacers

İlgili Haberler

Doğu Konferansı finalinde Knicks, Pacers karşısında ilk galibiyetini aldı
Doğu Konferansı finalinde Knicks, Pacers karşısında ilk galibiyetini aldı Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde New York Knicks, deplasmanda Indiana Pacers'ı 106-100 yenerek seride ilk galibiyetini aldı.
Tyrese Haliburton triple-double yaptı: Indiana Pacers NBA Finali'ne göz kırptı!
Tyrese Haliburton triple-double yaptı: Indiana Pacers NBA Finali'ne göz kırptı! Indiana Pacers, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde New York Knicks'i 130-121 mağlup ederek seride 3-1 öne geçti.
NBA konferans finalinde Pacers'ı 111-94 yenen Knicks seriyi 3-2'ye getirdi
NBA konferans finalinde Pacers'ı 111-94 yenen Knicks seriyi 3-2'ye getirdi Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde Indiana Pacers'ı 111-94 yenen New York Knicks, geride olduğu seriyi 3-2'ye getirdi.