İngiliz atlet Mo Farah, Londra Maratonu'ndan çekildi!

29 Eylül 2022 Perşembe, 12:10

Somali asıllı İngiliz atlet Mohamed Farah, kalçasındaki sakatlık nedeniyle 2 Ekim Pazar günü düzenlenecek Londra Maratonu'ndan çekildi.

Maratona katılmak için elinden gelen her şeyi yaptığını belirten 39 yaşındaki sporcu, çabalarının yeterli olmadığını ve hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

BRİTANYA REKORU KIRMIŞTI

Kariyerinde 4 olimpiyat, 6 dünya şampiyonluğu bulunan Farah, bugüne kadar Londra Maratonu'na üç kez katılırken, 2018'de üçüncü olarak en iyi derecesini elde etti.

İngiliz atlet, aynı yıl 2 saat 5 dakika 11 saniyelik dereceyle kazandığı Şikago Maratonu'nda Britanya rekoru kırdı.