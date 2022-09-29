İngiliz atlet Mo Farah, Londra Maratonu'ndan çekildi!
Olimpiyat şampiyonu İngiliz atlet Mohamed Farah, sakatlığı nedeniyle Londra Maratonu'ndan çekildi
Somali asıllı İngiliz atlet Mohamed Farah, kalçasındaki sakatlık nedeniyle 2 Ekim Pazar günü düzenlenecek Londra Maratonu'ndan çekildi.
Maratona katılmak için elinden gelen her şeyi yaptığını belirten 39 yaşındaki sporcu, çabalarının yeterli olmadığını ve hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.
BRİTANYA REKORU KIRMIŞTI
Kariyerinde 4 olimpiyat, 6 dünya şampiyonluğu bulunan Farah, bugüne kadar Londra Maratonu'na üç kez katılırken, 2018'de üçüncü olarak en iyi derecesini elde etti.
İngiliz atlet, aynı yıl 2 saat 5 dakika 11 saniyelik dereceyle kazandığı Şikago Maratonu'nda Britanya rekoru kırdı.
Video Haberler
- Ankara’da yoğun sis etkili oldu
- Balık Çalarken Görüntülenen Leyleğin, Kedilerle Mücadele
- 'Kum zambakları' görsel şölen sunuyor
- Lice’de milyonluk ‘Pomeranian’ çiftliği kurdu
- Motosikletin yaninda köpeği koşturan şüpheliye ceza
- Bahçeli ile Soylu arasında neler oluyor?
- Gezici Kütüphane, Köy Okulunda Öğrencilerle Buluştu
- Yerli Flamingolarının Sayısı Her Geçen Gün Artıyor
- Asi Nehri'nde su sümbülü istilası
- Erdemli'de limon hasadı başladı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü şarkıcı banyoda ölü bulundu
- 'Avukatım yaptı mı bilmiyorum!'
- Devlete güvenin geldiği hâl!
- Fatih Terim belgeseline ibret olsun!
- HDP'den Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili açıklama
- 'Merkez'den bankalara yeni talimat
- AYM'den Seçim Kanunu'yla ilgili karar
- 'Açıklamayı Kılıçdaroğlu yapsaydı...'
- Öngörüm: Onay çıkacak... Üç ay içinde
- Alkole dev zam!