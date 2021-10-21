İngiliz basını Merih Demiral'ı öve öve bitiremedi

21 Ekim 2021 Perşembe, 13:13

Serie A ekibi Atalanta, Şampiyonlar Ligi üçüncü haftasında deplasmanda Manchester United'a konuk oldu.

Milli yıldız Merih Demiral, karşılaşmaya 11'de başladı.

Merih, karşılaşmanın 28. dakikasında kafa vuruşuyla attığı golle Atalanta'yı 2-0 öne geçirmeyi başardı.

23 yaşındaki oyuncu, ikinci yarıya sakatlık sebebiyle çıkamadı. Teknik Direktör Gasperini, Merih'in yerine ikinci 45 dakikada Lovato'yu oyuna dahil etti.

ÖVE ÖVE BİTİREMEDİLER

İtalyan ve İngiliz basını milli stoper Merih Demiral'a övgüler yağdırdı. İşte dış basından öne çıkanlar:

"MERİH, SAVUNMAYA HÜKMETTİ"

Atalanta adına Pasalic'le birlikte en yüksek puanı (7) Merih Demiral'a veren Eurosport İtalya, Merih Demiral'ı şöyle değerlendirdi:

"İlk yarıda ilk dakikalardan itibaren kas problemleri yaşamasına rağmen çok rekabetçiydi.

Savunmaya hükmetti, bir de gol attı ve kendisini yüceltti."

"RONALDO'YU SİNİRLENDİRDİ"

Calciomercato da Merih'e 7 puan verdi ve şu yorum yapıldı:

"Hem Rashford hem de Ronaldo'dan, faul yapmadan harika toplar kaptı ve eski Juveli Ronaldo'yu biraz sinirlendirdi.

Sakatlığına rağmen bir müddet daha sahada kaldı ve Shaw ile Maguire'ı mağlup ederek çok kritik bir gol attı."

"DAHA NE YAPABİLİR?"

Calcio Atalanta isimli internet sitesi de Merih'in performansını övdü:

"Bir ağrı hissetmesine rağmen Türk oyuncu hemen değişiklik ister mi? Kesinlikle hayır. 45'e kadar sahada kaldı ve ayrıca Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü attı. Daha ne yapabilir?"

RONALDO'NUN ÖFKESİ

Correa dello Sport gazetesinde ise Merih’in golünden sonra Ronaldo'nun sinirli hareketlerine dikkat çekildi.

"United'ın forveti, eski takım arkadaşı Merih'in golünden sonra adeta çıldırdı. Ronaldo, golün ardından yumruğunu sıkarak tam bir öfke gösterisi yaptı."



