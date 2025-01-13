İngiliz basınından Altay Bayındır'a büyük övgü: 'Manchester United'in kahramanı oldu'
İngiltere FA Cup 3. tur karşılaşmasında Arsenal'i penaltılarda eleyen Manchester United'da forma giyen milli kaleci Altay Bayındır İngiliz basınında gündem oldu.
İngiltere FA Cup 3. tur maçında Manchester United, normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 biten maçta Arsenal'i seri penaltı atışlarında yenerek üst tura yükseldi.
Karşılaşmaya yaptığı kurtarışlarla damga vuran ve Manchester United'a turu getiren Altay Bayındır, İngiliz basınında manşetleri süsledi.
PENALTILARDA GEÇİT VERMEDİ
Emirates Stadı'nda oynanan müsabakanın 52. dakikasında Manchester United, Bruno Fernandes'in golüyle öne geçti. Konuk takım Manchester United, Diogo Dalot'un 61. dakika kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Gabriel'in 63. dakikada kaydettiği golle skoru eşitleyen Arsenal, daha sonra kazandığı penaltıyı golle golle sonuçlandıramadı. Martin Odegaard'ın 72. dakikada kullandığı penaltıda, milli kaleci Altay Bayındır başarılı bir kurtarış yaparak gole izin vermedi.
Penaltıdan kısa bir süre sonra 75. dakikada da harika bir refleks göstererek gole izin vermeyen Altay Bayındır, normal süre ve uzatma devrelerini toplam 6 kurtarışla tamamladı.
Seri penaltı atışlarında da Kai Havertz'in penaltısını kurtaran Altay Bayındır, takımının turu geçmesini sağladı. Manchester United mücadelenin ardından Altay Bayındır'ın maçın oyuncusu seçildiğini açıkladı.
'OYUNUN HER ALANINDA MÜKEMMELDİ'
İngiliz basını da milli kalecinin performansından övgüyle bahsetti. TBR Football'da Altay Bayındır için, "Oyunun her alanında mükemmeldi. Arsenal'in duran toplarındaki baskıya rağmen yüksek pozisyonlarda başarılıydı ve şut kurtarma becerisi de olağanüstüydü" ifadeleri kullanıldı.
'ÜST TURA YÜKSELMESİNİ SAĞLADI'
DAZN'ın haberinde ise Altay Bayındır için, "Bayındır, 120 dakikalık maç boyunca altı kurtarış yaptı ve bunların arasında Arsenal kaptanı Martin Odegaard'a karşı kurtardığı penaltı da vardı. Ardından penaltılarda da dimdik ayakta duran Bayındır, Kırmızı Şeytanlar'ın Arsenal'in ezici baskısına rağmen bir üst tura yükselmesini sağladı" denildi.
'ARSENAL'İ PENALTILARDA YENMESİNDE PARLADI'
BBC de maçla ilgili haberinde Altay Bayındır'ı ön plana çıkararak, "FA Kupası heyecan dolu mücadelesinde Manchester United kalecisi Altay Bayındır, Emirates Stadyumu'nda oynanan maçta 10 kişi kalan Manchester United'ın Arsenal'i penaltılarla yenmesinde parladı" ifadelerini kullandı.
'MANCHESTER UNITED'İN KAHRAMANI OLDU'
The Sun'daki haberde ise "Altay Bayındır penaltılarda Manchester United'in kahramanı oldu" denildi.
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