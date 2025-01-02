Manchester United'dan Altay Bayındır kararı

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın, Altay Bayındır'a gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldığı iddia edildi.

Manchester United'dan Altay Bayındır kararı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.01.2025 - 15:54

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, devre arasında Altay Bayındır'ın yerine kaleci transfer etmeye karar verdi.

Andre Onana'nın arkasında yedek kalan ve 2027 yılına kadar sözleşmesi olan Altay Bayındır'ın oynama potansiyeli olduğu için kulüpten gönderileceği öne sürüldü.

Sky Sports'un haberinde; Manchester United'ın Altay Bayındır'ın kulüp içinde karakterinden memnun olduğu ancak daha fazla süre alması için Ocak ayında gelecek tekliflerin değerlendireceği vurgulandı.

26 yaşındaki milli kaleci Altay Bayındır, bu sezon Manchester United'a 3 resmi maçta görev yaptı ve kalesinde 6 gol gördü.


Etiketler: #altay bayındır #manchester united #İngiltere Premier Lig

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