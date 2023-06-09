Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen Manchester City taraftarının paylaşımı gündem oldu: 'Paramı bozdurdum, sanırım bavula ihtiyacım var!'

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 10 Haziran Cumartesi günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için Manchester City FC ve Inter taraftarları İstanbul’a geldi. Bir taraftar, “Paramı bozdurdum, sanırım bavula ihtiyacım var!” dedi ve deste deste paraları paylaştı. Türk Lirası'nın ne kadar değersizleştiğini gözler önüne seren söz konusu tweet, Twitter'da gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.06.2023 - 16:44
Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen Manchester City taraftarının paylaşımı gündem oldu: 'Paramı bozdurdum, sanırım bavula ihtiyacım var!'
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UEFA Şampiyonlar Ligi Finali İngiliz ekibi Manchester City ile İtalyan temsilcisi Inter arasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 10 Haziran'da oynanacak. Karşılaşmaya saatler kala futbolseverler de İstanbul'a akın etmeye başladı.

YABANCI TARAFTARIN PAYLAŞIMI VİRAL OLDU

Türk Lirası'nın yabancı para birimleri karşısında günden güne değersizleştiği şu günlerde; İstanbul'a gelen bir Manchester City taraftarının paylaşımı ise sosyal medyada gündem oldu.

Stephen Nolan isimli taraftarın paylaşımı, Türk Lirası'nın değer kaybını ortaya koydu.

"SANIRIM CÜZDAN İÇİN BAVULA İHTİYACIM VAR"

Taraftar, “Paramı bozdurdum, sanırım cüzdan olarak bavula ihtiyacım var. İstanbul, geliyoruz!” ifadelerini kullandı. Söz konusu paylaşım 1 milyonu aşkın görüntülenme aldı.


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