Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen Manchester City taraftarının paylaşımı gündem oldu: 'Paramı bozdurdum, sanırım bavula ihtiyacım var!'

Yayınlanma: 09.06.2023 - 16:44

Güncelleme: 09.06.2023 - 16:44

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali İngiliz ekibi Manchester City ile İtalyan temsilcisi Inter arasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 10 Haziran'da oynanacak. Karşılaşmaya saatler kala futbolseverler de İstanbul'a akın etmeye başladı.



YABANCI TARAFTARIN PAYLAŞIMI VİRAL OLDU

Türk Lirası'nın yabancı para birimleri karşısında günden güne değersizleştiği şu günlerde; İstanbul'a gelen bir Manchester City taraftarının paylaşımı ise sosyal medyada gündem oldu.

Stephen Nolan isimli taraftarın paylaşımı, Türk Lirası'nın değer kaybını ortaya koydu.

"SANIRIM CÜZDAN İÇİN BAVULA İHTİYACIM VAR"

Taraftar, “Paramı bozdurdum, sanırım cüzdan olarak bavula ihtiyacım var. İstanbul, geliyoruz!” ifadelerini kullandı. Söz konusu paylaşım 1 milyonu aşkın görüntülenme aldı.