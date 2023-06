Nusret, olaylı Dünya Kupası pozlarının ardından Şampiyonlar Ligi'nde görüntülendi

Ünlü şef Nusret Gökçe, Dünya Kupası'ndaki olaylı fotoğrafları sonrası tekrar gündeme geldi.

'Salt Bae' lakaplı Nusret, 2022 Dünya Kupası finalinden sonra Şampiyonlar Ligi finalinde de görüntülendi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Manchester City ile Inter arasındaki finali izleyen ünlü şef, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekti.

Ancak bu kez, 2022 Dünya Kupası'nı kaldırdığı o ünlü pozunu sergilemedi.

Salt Bae, a necessary part of any final. pic.twitter.com/PwlYMmUyzE