Cumhuriyet Gazetesi Logo
İngiliz basınından flaş iddia: Fenerbahçe'nin yıldızına Premier Lig'den kanca!

İngiliz basınından flaş iddia: Fenerbahçe'nin yıldızına Premier Lig'den kanca!

17.10.2025 11:07:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
İngiliz basınından flaş iddia: Fenerbahçe'nin yıldızına Premier Lig'den kanca!

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun göreve gelmesiyle Fred, kulübeye çekilmişti. Brezilyalı futbolcuya Premier Lig'den talip çıktığı ve transferin gerçekleşme ihtimalinin son derece yüksek olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe'nin 2023/2024 sezonunun başında Manchester United'dan transfer ettiği Fred, Tedesco'nun gözüne henüz giremedi. İtalyan çalıştırıcının kulübeye çektiği futbolcunun yerine Leon Goretzka'nın transfer edilmesini istediği iddia edildi.

İngiliz basınında yer alan habere göre, Fred'e Premier Lig'den talip çıktı. Ara transfer döneminde orta sahaya takviye yapacak olan Everton'ın Fred ile ciddi şekilde ilgilendiği aktarıldı. 

Haberde, Fred'in Fenerbahçe'de forma şansının zora girmesinin bonservis konusunda Everton'ın elini kolaylaştıracağı ifade edilirken, transferin gerçekleşme şansının yüksek olduğu vurgulandı.

32 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 

Piyasa değeri 9 milyon Euro olarak gösterilen Fred, sarı-lacivertli formayla 94 maça çıktı. Brezilyalı futbolcu bu karşılaşmalarda 9 gol ve 16 asistlik skor katkısı verdi.

İlgili Konular: #fenerbahçe #everton #Fred

İlgili Haberler

Bayern Münih evine eli boş dönüyor! Fenerbahçe Beko'nun Euroleague'de kabusu sona erdi!
Bayern Münih evine eli boş dönüyor! Fenerbahçe Beko'nun Euroleague'de kabusu sona erdi! EuroLeague'in beşinci haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Bayern Münih'i 88- 73 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe'nin 3 maçlık mağlubiyet serisi sona erdi.
Fenerbahçe Opet uzatmalarda galip! Euroleague'de 2'de 2...
Fenerbahçe Opet uzatmalarda galip! Euroleague'de 2'de 2... Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi C Grubu ikinci haftasında konuk olduğu İspanya ekibi Valencia Basket'i uzatmada 75-72 yendi.
Fenerbahçe'nin iptal olan transferinde Jose Mourinho ayrıntısı: 'Takım arkadaşlarına bile veda etmişti'
Fenerbahçe'nin iptal olan transferinde Jose Mourinho ayrıntısı: 'Takım arkadaşlarına bile veda etmişti' Rijeka'dan Fenerbahçe transferi iptal olan Niko Jankovic için flaş açıklama geldi. Jankovic'in sarı-lacivertli ekibe transferinin Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrası rafa kalktığı söylendi.