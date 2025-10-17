İngiliz basınından flaş iddia: Fenerbahçe'nin yıldızına Premier Lig'den kanca!

Fenerbahçe'nin 2023/2024 sezonunun başında Manchester United'dan transfer ettiği Fred, Tedesco'nun gözüne henüz giremedi. İtalyan çalıştırıcının kulübeye çektiği futbolcunun yerine Leon Goretzka'nın transfer edilmesini istediği iddia edildi.

İngiliz basınında yer alan habere göre, Fred'e Premier Lig'den talip çıktı. Ara transfer döneminde orta sahaya takviye yapacak olan Everton'ın Fred ile ciddi şekilde ilgilendiği aktarıldı.

Haberde, Fred'in Fenerbahçe'de forma şansının zora girmesinin bonservis konusunda Everton'ın elini kolaylaştıracağı ifade edilirken, transferin gerçekleşme şansının yüksek olduğu vurgulandı.

32 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Piyasa değeri 9 milyon Euro olarak gösterilen Fred, sarı-lacivertli formayla 94 maça çıktı. Brezilyalı futbolcu bu karşılaşmalarda 9 gol ve 16 asistlik skor katkısı verdi.