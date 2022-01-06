İngiliz basınından iddia: Jed Wallace, Beşiktaş'a
Spor Toto Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için İngiliz basınından çarpıcı bir iddia geldi. Siyah-beyazlıların, son olarak Milwall forması giyen Jed Wallace ile imza atmak üzere olduğunu belirtti.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Son olarak İngiltere Championsip Ligi'nde Milwall forması giyen Jed Wallace'ın ismi Beşiktaş ile anıldı.
İngiliz basınından Sky Sports'un haberine göre, Milwall ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Wallace ile Nottingham Forest ve Beşiktaş ilgileniyor. Buna göre bosman kuralları gereği sözleşme bitimine 6 ay kala oyuncularla ön protokol imzalanma hakkı bulunurken, Beşiktaş'ın Wallace'a bu imzayı attırmak üzere olduğu haberdeki iddialardan. Wallace'ın yakın zamanda kararını vermesi bekleniyor.
JED WALLACE KİMDİR?
Championship ekibi Milwall'da forma giyen 1994 doğumlu Jed Wallace, kanat pozisyonlarında ve ağırlıklı olarak sağ kanatta forma giyiyor.
İngiliz oyuncu bu sezon Milwall ile 22 resmi maça çıktı ve 5 gol atıp 6 da asist yaptı. Mücadeleyi bırakmayan yapısı ile dikkat çeken oyuncu, Milwall taraftarlarının da en sevdiği oyuncular arasında.
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