İngiliz ekibi geri adım atmıyor... Beşiktaş'ın Agbadou transferine bonservis engeli!

Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek için Wolverhampton forması giyen Emmanuel Agbadou transferinde girişimlerini sürdürüyor. Ancak iki kulüp arasında bonservis bedeli konusunda önemli bir fark bulunuyor.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİNE YANIT

BBC'nin haberine göre, Premier Lig ekibi Wolves, Fildişi Sahilli stoper için 20 milyon Euro talep ederken; Beşiktaş'ın son teklifinin yaklaşık 15 milyon Euro seviyesinde kaldığı belirtildi. İngiliz kulübünün, istenen rakamın altına inmeye şu aşamada sıcak bakmadığı ifade ediliyor.

Agbadou, geçen ocak ayında Reims'ten 19 milyon Euro bonservis bedeliyle Wolverhampton'a transfer olmuştu.

AFRİKA KUPASI DÖNÜŞÜ YEDEK KALDI

Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Agbadou, Newcastle United ile oynanan ve 0-0 sona eren karşılaşmada yedek kulübesinde yer aldı.