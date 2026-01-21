Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı: Bonservis bedeli belli oldu!

Beşiktaş, genç futbolcu Demir Ege Tıknaz'ın Portekiz ekibi Braga'ya transfer olduğunu açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüp, Braga'nın sözleşme fesih bedeli olarak 7 milyon Euro ödeyeceğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 20 PAY

Beşiktaş, ayrıca anlaşma kapsamında 500 bin Euro'luk şarta bağlı bonus olduğunu ve gerçekleşmesi halinde sonraki transfer bedelinin yüzde 20'sinin siyah-beyazlı takıma ödeneceğini belirtti.

Siyah-beyazlı takımın açıklaması şu şekilde:

“Profesyonel futbolcumuz Demir Ege Tıknaz'ın SC Braga'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre SC Braga, Kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak 7.000.000 Avro ödeme yapacaktır. Ayrıca Kulübümüzle SC Braga arasındaki transfer sözleşmesine göre 500.000 Avro şarta bağlı bonus ve futbolcunun bir başka kulübe geçici ve/veya kesin transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla Kulübümüze ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %20'si ödenecektir.”