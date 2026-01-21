Beşiktaş GAİN, Buducnost VOLI'ye geçit vermedi!

Basketbol BKT EuroCup'ın 15. haftasında B Grubu'nda Beşiktaş GAİN, sahasında Karadağ'ın Buducnost VOLI takımını 96-74 yendi.
Salon: BJK GAİN Spor Kompleksi
Hakemler: Robert Vyklicky, Leandro Lezcano, Vassilis Pitsilkas
Beşiktaş GAİN: Mathews 4, Berk Uğurlu 12, Morgan 7, Anthony Brown 11, Zizic 5, Dotson 9, Kamagate 12, Yiğit Arslan 10, Thomas 12, Vitto Brown 14
Buducnost VOLI: Sulaimon 6, Slavkovic 3, Tanaskovic 12, Ferrell 18, Boutsiele 2, Mays 7, Thompson 1, Jovanovic 3, Morgan 1, Kovliar 13, Bouteille 8
1. Periyot: 27-11
Devre: 49-37
3. Periyot: 76-54
Beş faulle çıkan: 31.23 Thompson (Buducnost VOLI)