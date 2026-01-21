Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş GAİN, Buducnost VOLI'ye geçit vermedi!

21.01.2026 22:49:00
AA
Beşiktaş GAİN, EuroCup'ın 15. haftasında kendi evinde ağırladığı Buducnost VOLI'yi 96-74 mağlup etti.

Basketbol BKT EuroCup'ın 15. haftasında B Grubu'nda Beşiktaş GAİN, sahasında Karadağ'ın Buducnost VOLI takımını 96-74 yendi.

Salon: BJK GAİN Spor Kompleksi

Hakemler: Robert Vyklicky, Leandro Lezcano, Vassilis Pitsilkas

Beşiktaş GAİN: Mathews 4, Berk Uğurlu 12, Morgan 7, Anthony Brown 11, Zizic 5, Dotson 9, Kamagate 12, Yiğit Arslan 10, Thomas 12, Vitto Brown 14

Buducnost VOLI: Sulaimon 6, Slavkovic 3, Tanaskovic 12, Ferrell 18, Boutsiele 2, Mays 7, Thompson 1, Jovanovic 3, Morgan 1, Kovliar 13, Bouteille 8

1. Periyot: 27-11

Devre: 49-37

3. Periyot: 76-54

Beş faulle çıkan: 31.23 Thompson (Buducnost VOLI)

İlgili Konular: #beşiktaş #EuroCup #Buducnost VOLI

