İngiliz ekiplerinden İsmail Yüksek'e yoğun ilgi: 5 takım peşinde...

Yayınlanma: 31.03.2024 - 15:19

Güncelleme: 31.03.2024 - 15:19

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'e her geçen gün yeni bir talip çıkıyor. İngiliz basınından HITCH, milli futbolcunun peşinde olan kulüpleri sıraladı.

Haberde İsmail Yüksek'e özellikle İngiltere'den yoğun bir ilgi olduğu belirtildi.

EURO 2024'te Montella'nın değişmezlerinden olacağı vurgulanan futbolcunun Almanya'dan da takip edildiği belirtilirken, İngiltere'den 5 takımın ismi ön plana çıktı.

İNGİLİZ EKİPLERİNDEN YOĞUN İLGİ

NTV Spor'un HITC'den aktardığı habere göre, İsmail Yüksek'e İngiltere'den Tottenham Hotspur, Aston Villa ve Newcastle United ilgi gösteriyor.

Öte yandan 25 yaşındaki futbolcu için Bournemouth ve Wolves da devrede.

İsmail Yüksek bu sezon Fenerbahçe formasıyla 42 maça çıktı.

Milli yıldız bu karşılaşmalarda 1 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.