Manchester United açıkladı: Galatasaray maçında yok!
Manchester United, Christian Eriksen ve Rasmus Hojlund'un sakatlandığını açıkladı.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi Manchester United'da sakatlık kabusu sürüyor.
Luton Town maçında sakatlanan Rasmus Hojlund ile Christian Eriksen'in son durumuyla ilgili United cephesinden resmi açıklama geldi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Eriksen'in yaklaşık 1 ay, Rasmus Hojlund'un ise 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
GALATASARAY MAÇINDA OYNAYACAKLAR MI?
Danimarkalı oyuncu Eriksen'in 28 Kasım'da oynanacak Galatasaray maçında kesin olarak forma giymesi beklenmiyor. Hojlund'un ise ay sonuna kadar takıma katılmasının beklendiği ifade edildi. İngiliz devinde Casemiro ve Lisandro Martinez'in de sakatlığı bulunuyor.
BİR EKSİK DE RASHFORD
Kopenhag maçında kırmızı kart gören Marcus Rashford da sarı kırmızılı takıma karşı forma giyemeyecek.
Galatasaray, Manchester United ile 29 Kasım Çarşamba günü kendi sahasında karşılaşacak.
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