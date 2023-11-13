Galatasaray'dan hakem harekatı... İki isim için TFF'ye başvurulacak!

Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda karşılaştığı Hatayspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray'ın, maçın iki hakemi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulunacağı ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.11.2023 - 10:54
Galatasaray'dan hakem harekatı... İki isim için TFF'ye başvurulacak!
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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Hatayspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray liderliği Fenerbahçe'ye bıraktı.

Hatayspor maçının hakemi Bahattin Şimşek ve VAR hakemi Emre Malok'un kararlarından memnun olmayan Galatasaray yönetiminin iki hakemle ilgili harekete geçtiği öne sürüldü.

Bahattin Şimşek

TFF'YE BAŞVURACAK

NTV Spor'un aktardığına göre Galatasaray, Bahattin Şimşek ve Emre Malok'un bundan böyle sarı-kırmızılıların maçlarına atanmaması için TFF'ye başvuracak.

Hatayspor maçı sonrası Galatasaray'da başta Okan Buruk olmak üzere bazı isimler hakem yönetimine tepki göstermişti.


Bahattin Şimşek galatasaray hatayspor TFF

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