Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel'den Galatasaray itirafı!

Yayınlanma: 13.11.2023 - 14:34

Güncelleme: 13.11.2023 - 14:34

Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Fransız kanalı Canal+'ya bir röportaj verdi.

"GALATASARAY KARŞISINDA ÇOK ZORLANDIK"



50 yaşındaki teknik direktör, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynadıkları maçlara ilişkin, "Galatasaray karşısında çok zorlandık çünkü Galatasaray oyun tarzını değiştirmiş. Galatasaray bugün çok daha agresif bir takım. Maç sonu özellikle çok zor geçti, Şampiyonlar Ligi'nde 2 dakika içinde her şey olabilir" sözlerini kullandı.

Bayern Münih, Galatasaray karşısında İstanbul'daki ilk maçı 3-1, Almanya'daki ikinci maçı ise 2-1'lik skorla kazanmıştı.