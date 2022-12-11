İngiliz futbolcu Harry Kane, Wayne Rooney'nin rekoruna ortak oldu
İngiltere Milli Futbol Takımı'nın golcü oyuncusu Harry Kane, 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa'ya attığı gol ile eski futbolcu Wayne Rooney'yi yakaladı.
İngiltere'nin golcü oyuncusu Harry Kane, ülke tarihine geçti.
Fransa karşısında takımına 1-1 beraberliği getiren golü atan Kane, milli takım formasıyla 53 gole ulaştı.
29 yaşındaki futbolcu, Wayne Rooney'ye ait milli takımda en fazla gol atan futbolcu rekorunu egale etti.
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