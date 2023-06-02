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İngiliz futbolcu Jack Diamond'ın savunma yapması istenmedi

İngiliz futbolcu Jack Diamond, cinsel saldırı suçlamasıyla mahkemeye çıktı ancak savunma yapması istenmedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.06.2023 - 16:19
İngiliz futbolcu Jack Diamond'ın savunma yapması istenmedi
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İngiltere Premier Lig takımlarından Sunderland forması giyen Jack Diamond, cinsel istismar suçlamasıyla ilgili savunma yapmak üzere mahkemeye çıktı.

Bir önceki duruşmada kefaletle serbest kalan 23 yaşındaki forvet oyuncusu, bir kadına iki kez cinsel saldırıda bulunmakla suçlandı.

Newcastle Kraliyet Mahkmesi'nde görülen davada, Diamond'ın savunma yapması istenmedi.

Diamond'ın avukatı, "Jack Diamond, kendisine yöneltilen iddiaları şiddetle reddediyor. Jack mahkemede adını temize çıkarmak için sabırsızlanıyor" ifadesinde bulundu.

Geçen sezonu İngiliz Futbol Ligi (EFL) takımlarından Lincoln City'de kiralık geçiren Diamond'ın sözleşmesi, Lincoln City tarafından feshedildi. 

Sunderland kulübü ise, davası süren Diamond'ın sözleşmesini askıya aldı. 


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