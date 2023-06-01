Ünlü oyuncu Danny Masterson, cinsel istismardan suçlu bulundu

Yayınlanma: 01.06.2023 - 15:42

Güncelleme: 01.06.2023 - 15:47

Ünlü komedi dizisi 70's Show'daki Steve Hyde rolü ile tanınan Danny Masterson, cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı.

ABD'nin Los Angeles kentinde görülen mahkemede, ilk suçlamada 12 jüri üyesi, ikinci suçlamda dört jüri üyesi, üçüncü suçlamada beş jüri, Masterson'un mahkum edilmesi yönünde oy kullandı.

DailyStar'da yer alan habere göre, mahkeme, Masterson'u, karşı karşıya kaldığı üç suçlamanın ikisinden suçlu buldu. 47 yaşındaki Masterson, 30 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Aktör, herhangi bir uyuşturucu madde kullanmakla suçlanmadı ve iddiayı destekleyecek bir toksikolojik kanıt bulunmadı.

Suçlamalar, Masterson’ın şöhretinin zirvesinde olduğu, 1998’den 2006’ya kadar Ashton Kutcher, Mila Kunis ve Topher Grace’in de yer aldığı “That ’70s Show”unda Steven Hyde karakterini oynadığı bir döneme dayanıyor.