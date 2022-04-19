İngiliz kulüp Derby County, küme düştü

19 Nisan 2022 Salı, 00:00

Teknik direktörlüğünü eski İngiliz futbolcu Wayne Rooney'nin yaptığı İngiltere İkinci Ligi (Championship) ekibi Derby County, küme düştü.

Ekonomik sıkıntılar yüzünden yükümlülüklerini yerine getiremediği için 21 puanı silinen Derby County, ligin 43. haftasında Queens Park Rangers'a konuk oldu.

Queens Park Rangers, Amos'un 88. dakikadaki golüyle maçı 1-0 kazandı. Derby County'de Lawrence, 90+8'inci dakikada kırmızı kart gördü.

36 YIL SONRA BİR İLK

Bitime 3 hafta kala küme düşme hattının üstündeki Reading ile arasındaki fark 10 puana çıkan Derby County, İngiltere İkinci Ligi'ne veda etti.

Derby County gelecek sezon 1986'dan beri ilk kez 3. ligde mücadele edecek.