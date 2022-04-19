İngiliz kulüp Derby County, küme düştü
İngiltere İkinci Ligi'nde (Championship) teknik direktörlüğünü Wayne Rooney'nin yaptığı Derby County, ligin 43. haftasındaki karşılaşmada Queens Park Rangers'a mağlup olarak bitime 3 hafta kala küme düşmeyi garantiledi.
Teknik direktörlüğünü eski İngiliz futbolcu Wayne Rooney'nin yaptığı İngiltere İkinci Ligi (Championship) ekibi Derby County, küme düştü.
Ekonomik sıkıntılar yüzünden yükümlülüklerini yerine getiremediği için 21 puanı silinen Derby County, ligin 43. haftasında Queens Park Rangers'a konuk oldu.
Queens Park Rangers, Amos'un 88. dakikadaki golüyle maçı 1-0 kazandı. Derby County'de Lawrence, 90+8'inci dakikada kırmızı kart gördü.
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Bitime 3 hafta kala küme düşme hattının üstündeki Reading ile arasındaki fark 10 puana çıkan Derby County, İngiltere İkinci Ligi'ne veda etti.
Derby County gelecek sezon 1986'dan beri ilk kez 3. ligde mücadele edecek.
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