"İngiliz kulüpleri Avrupa Süper Ligi'ne geri dönmek istiyorlar"
Barcelona Başkanı Joan Laporta, Avrupa Süper Ligi projesinden çekilen İngiliz kulüplerinin geri dönmek istediğini iddia etti.
Avrupa'da Süper Lig tartışmaları Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın sözleriyle yeniden gündemde.
Avrupa'da 12 öncü kulüp tarafından ortak bildiriyle kurulan Süper Lig projesi kısa süre içinde futbol kamuoyundan büyük tepki toplamıştı. Real Madrid, Barcelona ve Juventus gibi önemli kulüplerin öncülük ettiği proje tepkilerin rafa kalktı.
İngiliz kulüplerinin tamamı Avrupa Süper Ligi projesinden çekildiğini duyurmuştu. Ancak Laporta'ya göre bu kulüpler geri dönmek istiyor.
Els Matins'e konuşan Laporta, "Premier Lig kulüpleri siyasal nedenlerden dolayı Süper Lig'den çekildi. Ancak geri dönmek istiyorlar" dedi.
AVRUPA SÜPER LİGİ PROJESİNDE HANGİ KULÜPLER VAR?
Avrupa futbolunda büyük ses getiren Süper Lig projesi, 12 kurucu kulüp tarafından açıklanmış ve kamuoyu tepkisinin ardından üyelerin sayısı 3'e düşmüştü.
Juventus, Barcelona ve Real Madrid'in kurulması için öncülük ettiği proje, UEFA organizasyonlarından ayrılacak kulüplere daha yüksek gelir taahhüt ediyor.
Kaynak: NTV Spor
Video Haberler
- ''Ekonomi bakanı değil, bakmayanı aranıyor''
- '5 Pound'a 2 kişilik kahvaltı yaptık'
- ''Türkiye'nin dört tarafı hain''
- AKP'ye oy veren esnafın isyanı
- Erken seçim için canlı yayında tarih verdi
- Toplu taşımaya binmek, dışarıda yemek yemek lüks
- İETT şoföründen ambulans sürücüsüne şiddet
- Lütfi Elvan'ın koltuğu ona teklif edildi
- Fırtına sürüyor: Dev dalgalar aracı böyle yuttu
- Yürüyen adamın kafasına çanak anten düştü
En Çok Okunan Haberler
- Doların düşeceği tarihi açıkladı
- Kılıçdaroğlu'ndan TÜİK önünde sert sözler
- Kalp hastalığının bilinmeyen 5 sinyali
- Aykut Küçükkaya görevden alındı
- Yavaş'tan Devlet Bahçeli'ye yanıt
- Enflasyon rakamları açıklandı
- 'Yaka paça götürüldük'
- Soylu'nun sözleri CHP'yi ayağa kaldırdı
- TL'nin çöküşü Erdoğan'ı neden endişelendirmiyor?
- Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldı