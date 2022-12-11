İngiliz teknik direktör Gareth Southgate'ten Harry Kane'e destek
İngiltere Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate, 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde kaybettikleri Fransa karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu. Southgate, maçta penaltı kaçıran Harry Kane'e destek vererek, "Harry bizim için inanılmaz bir turnuva geçirdi. Bizim için attığı goller olmasaydı burada olmazdık" dedi.
İngiltere teknik direktörü Gareth Southgate, Fransa mağlubiyeti sonrası basının karşısına çıktı.
Southgate kazanacak performansı sahada gösterdiklerini ancak galibiyet elde edemediklerini söyleyerek, "Bence performansımızla daha iyisini hakettik. İşin sonunda belirleyici olan goller oluyor normal olarak. Oyuncularıma az önce bundan daha fazlasını veremeyeceklerini bildiğimi söyledim. Ben oyuncularımın turnuva boyunca geçirdikleri yolla gurur duyuyorum" sözlerini kullandı.
İngiliz hoca Dünya Kupası'nı kazanacak performansı göstereceklerine inandığını belirterek, "Çoğu anda doğru yerde bulunduk. Bunu yapabileceğimiz bir takıma sahip olduğumuzu hala düşünüyorum" diye konuştu.
SOUTHGATE'TEN İSTİFA SORUSUNA YANIT
Southgate penaltı kaçıran Harry Kane ile ilgili ise, "Takım olarak kazanıp kaybediyoruz. İki gol yedik ve goller kaçırdık. Harry bizim için inanılmaz bir turnuva geçirdi. Bizim için attığı goller olmasaydı burada olmazdık. Ben böyle bakıyorum" açıklamasını yaptı.
İngiliz teknik direktör son olarak görevine devam edip etmeyeceğine yönelik soruya, "Düşünmek için biraz zamana ihtiyacım var. Bence şu an yapacağım en doğru şey bu" diyerek açıklamalarını noktaladı.
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