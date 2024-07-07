İngilizler, 3 milli oyuncuya hayran kaldı! 'Mücevher gibi...'
A Milli Takım'ın yıldız oyuncuları Arda Güler, Barış Alper Yılmaz ve Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024 çeyrek finalinde karşılaştığımız Hollanda maçındaki performanslarıyla İngiliz basınında geniş yer buldu.
A Milli Takım forması giyen Arda Güler, Barış Alper Yılmaz ve Ferdi Kadıoğlu, performanslarıyla İngilizleri kendilerine hayran bıraktı.
İngiliz basınından Daily Mail'de yer alan inceleme yazısında üç milli oyuncu için şu sözler sarf edildi;
"FERDİ MÜCEVHER GİBİ"
"Mücevher gibi bir oyuncu. Doğduğu ülkeye karşı hem hücumda hem de savunmada fırtına gibi bir performans göstererek sol kanadı kendi sahası haline getirdi. Bu formuyla en iyi beş ligden birinde büyük bir kulübe katılacaktır."
"BARIŞ, VAN DIJK'A RAHAT VERMEDİ"
"Avusturya karşısında kanatta oynadı ama burada orta sahada başladı. Van Dijk veya De Vrij'e bir an bile rahat vermedi. Kaybeden tarafta olduğu için çok şanssızdı."
"ARDA İÇİN LİMİT GÖKYÜZÜ"
"Ne yetenek ama. Sağda başladı ama istediği yere sürüklendi. Açılış golünde zayıf ayağıyla harika bir top çıkardı ve ikinci yarıdaki serbest vuruşunda direğe takıldı. Bu çocuk için limit gökyüzü."
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