Spor yazarları Hollanda - Türkiye maçını yorumladı: 'Tekmeye kafa sokan adamlar'

Yayınlanma: 07.07.2024 - 09:41

Güncelleme: 07.07.2024 - 09:51

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024'te karşılaştığı Hollanda'ya 2-1 mağlup oldu ve turnuvaya çeyrek final turunda veda etti. Spor yazarları karşılaşmayı kaleme aldı.

Spor yazarlarının değerlendirmesi şu şekilde:

Arif Kızılyalın: "İlk düdükle Hollanda set oyunlarıyla kontrollü geldi, biz Mert, Kaan, Samet, Abdülkerim, Ferdi ile kapandık. Sonra oyun kilitlendi. Üst üste kornerler attık. Arda kesti, Samet hepimizi ağlatan vuruşu yaptı. Samet sadece Hollanda’ya değil UEFA ile Milli Takım’ı tutmayan malum kesime de attı o golü. 2. yarı Weghorst’u alan Hollanda toparlandı. Arda’nın direğe çarpan şutu, Kaan’ın penaltıya dönüşecek pozisyonu ile direndik. De Vrij’in golü hepimize soğuk duş yaptırdı. Takımın gardı düşerken oyuncu değiştirmedik. Israrlı Hollanda atakları Gakpo’nun vuruşuyla gole dönüşünce avantaj gitti. Cenk-Kerem-Zeki ile yeniden dirildik, Zeki ve Kerem golü atabilirdi. Semih’in şutu savunmada yarı final umudu da Berlin’de kaldı. Bir söz de hakeme; UEFA’nın talimatlı düdüğü diyelim siz anlayın! Kırmızıyı es geçmesi affedilmezdi." (Cumhuriyet)

"ÜZÜCÜ VEDA"

Ebru Kılıçoğlu: "Rakip kaleye gidebileceğinden emin olmadıkça kendi sahasını terk etmiyor Milli Takımımız. Neredeyse davetiyle “Böyle buyurun” diyor rakibine. Ama baş köşeye oturtmadan. Onlar tam da yerleşmeye kalkınca, “Benim şu karşı tarafta küçük bir işim vardı” diye ok gibi fırlayarak rakip kaleye gidiyorlar. Bu konuda çok becerikli değiller zira malum santrfor kenarda oturuyor! Ama bir duran topla başlayan atak devamında Arda ortalıyor ve Portekiz maçının “katili”, bu maçın “kahramanı” oluyor: Samet 35’te golümüzü imzalıyor.

Montella’nın planı 60’a kadar işliyor. Ancak teknik ekip yorulan takımın verdiği sinyalleri görmeyi reddediyor. Nitekim savunmadaki boşluğu affetmeyen Hollanda 70’te De Vrij ile beraberliği buluyor. Yetmiyor, 76’da Mert Müldür’ün de temasının olduğu pozisyonda Hollanda önde geçiyor. Montella neden sonra değiştiriyor yorulan oyuncularını. Güncellenen takımın içten çabası yetmiyor. Türk Milli Takımı alkışlarla eleniyor." (Cumhuriyet)

"BEKLE BİZİ 2026"

Gülengül Altınsay: "Tribünler bir tarafta kırmızı beyaz diğer tarafta turuncu renge boyanmış. Heyecan en üst seviyede. Kolay değil yarı finale çıkış mücadelesi bu. İki taraf da temkinli başlıyor oyuna. Birbirini tartıyor. İlk dakikalarda biz daha çok karşılıyoruz ve hızlı çıkış arıyoruz. Ama karşı alanda yakaladığımız toplarla iyi baskı yapıyoruz. Zaten 15. dakikadan sonra oyunu dengeliyor, 25’ten sonra da ileride baskı kurup rakibi çıkartmıyoruz.

Bu arada Simons’un Mert’e yaptığı faul sarı değil kırmızılık. Ve 35’te Arda boş alana giriyor, topu arka direğe indiriyor orada Merih yok ama üç stoperimiz var. Onlardan Samet’in kafasıyla golü buluyoruz. Gol kornerin devamında geliyor ama baskımız ve ikinci topları kazanmamız sonucunda. İlk yarı kontrol bizde.

2. yarıya Weghorst’la ve yüksek toplarla baskılı başlıyor Hollanda. Arkaya atılacak toplar önemli. Nitekim Arda kaçıyor ve faulle durduruluyor. Müthiş frikiği direği buluyor. Ama Hollanda korner atışından, yine bir stoperle 70’te golü buluyor ve konsantrasyonumuz dağılınca 6 dakika sonra 2. golü de kalemizde görüyoruz. Mert Müldür’ün ters dokunuşu da etkili... Ve skor 2-1. Son dakikalarda Cenk, Kerem ve en son Semih de oyuna giriyor. Bastırıyoruz, pozisyonlar da buluyoruz. Fakat 60 dakika daha çok atak yaptığımız maçı veriyoruz. Sonuçta Montella ve Bizim Çocuklar kendilerinden beklenenden çok daha fazlasını verdiler. Gelecek için umut doluyuz sayelerinde." (Cumhuriyet)

"TEKMEYE KAFA SOKAN ADAMLAR"

Uğur Meleke: "Dünkü maça FIFA sıralamasının 42’ncisi olarak çıktık. Bu da tüm turnuvaların en zayıf çeyrek finalisti rekoru. Belki kâğıt üzerinde zayıftık. Ama sahada aslanlar gibi savaştık. Dün Berlin’de 56’ncı dakikada Memphis’le Schouten’in arasındaki topu kazanmak için Salih’in tekmeye soktuğu kafa, benim için bu turnuvanın simgesi. Eğer o anın iyi bir fotoğrafı çekildiyse, belki de futbolda yılın karesi o. Ve Türkiye’nin bu turnuvasının özeti: Bir Türkiye’yiz. Biz tekmeye kafa sokan takımız." (Hürriyet)

"GALİP SAYILIR BU YOLDA MAĞLUP"

Cem Dizdar: "Arda Güler’in arka direğe kestiği top anında havadaki üç oyuncumuz da stoperdi. Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakçı ile golü atan Samet Akaydın! Sanırım ne Ronald Koeman ne de Guus Hiddink bu kadarını beklemiyordu. Elbette Virgil van Dijk da!… Orta saha ile savunma bağı o denli güçlüydü ki en öndeki Barış Alper Yılmaz’ın toplu ya da topsuz öne doğru her koşusu ‘’Bir şeyler olacak’’ dedirtiyordu izleyenlere. 60’ların ortalarına doğru yavaş yavaş ritmimiz düşmeye başladı. Ancak rakibin golünden sonra Montella biri zorunluluktan takımı şöyle bir söktü ve Okay, Kerem, Zeki ve Cenk ile yeni bir ivme yakaladı bizimkiler. Ardından ihtimale oynayan Montella son olarak Semih Kılıçsoy’u da gönderdi sahaya. Takım yapması gereken her şeyi yaptı. Hatta 90+1’de kalecileri Bart Verbruggen tıpkı Avusturya maçında Mert Günok’un yaptığı gibi Semih’in vuruşunu çizgiden çıkardı. Yani her şeyi yaptı bizimkiler ama olmadı! Ne diyordu eskiler; ‘Galip sayılır bu yolda mağlup’’! Yolu doğru bu takımın..." (Fanatik)

"BU TURNUVAYI KAZANABİLİRDİK"

Erman Özgür: "Montella’nın turnuva boyunca oynatmaya tenezzül etmediği Semih Kılıçsoy hamlesi ve bu oyuncunun girişiminde ise Verbruggen harika bir refleksle maça ortak olmamıza müsaade etmedi. Sonuçta bizim için başarılı denebilecek bir turnuvayı kazanabileceğimiz ama biraz da şanssızlıklardan dolayı Hollanda mağlubiyeti ile kapattık. Yine de yakaladığımız jenerasyon ve kalite ile sonraki turnuvalar için çok iş yapabileceğimizin sinyallerini de verdik. Avrupa şampiyonasında emeği geçen ve yaşattıkları gurur özelinde herkese teşekkür ederiz." (Fanatik)

"ŞAHSİYETLİ FUTBOL İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Ömer Üründül: "68. dakika maçın kırılma anıydı. Çok net bir golü kaçırdık. Hemen arkasından da skora denge geldi. O moralle Hollanda kısa sürede öne geçti. Sonra yaptığımız değişikliklerle birlikte uzatmalarda tek kale oynadık. Çok da net goller kaçırdık. Sonuç kaçınılmaz oldu. Benim Montella'ya tek eleştirim, oyuncu değişikliklerinde geç kalışıydı. Hiç olmazsa 1-1'den sonra hemen hamle yapması gerekiyordu. Ama ben yine de başta teknik direktörümüz olmak üzere, futbolcularımızı turnuvada gösterdikleri şahsiyetli futbolundan dolayı kutluyorum. Bize büyük bir heyecan yaşattılar." (Sabah)