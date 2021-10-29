İngilizler Acun Ilıcalı'nın Hull City için ödeyeceği ücreti açıkladı!

29 Ekim 2021 Cuma, 12:19

Acun Ilıcalı'nın İngiltere Championship (2. Lig) ekibi Hull City'i almak üzere anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Sporx'in haberine göre; Türk televizyon devi Acun Ilıcalı, Hull City'i Assem Allam'dan 35.46 milyon avro karşılığında almak üzere anlaşma sağladığı kaydedildi. Daily Mail'in kulüp içinden aldığı bilgilere göre satın alım gerçekleşti.

35.46 milyon euro'ya ek olarak Hull City'nin Premier Lig'e çıkması durumunda 23.6 milyon avro daha ödeme yapacağı belirtildi.

Hull Daily Mail gazetesinin geçtiği habere göre ise MKM Stadyumu'nu satın almak için şehir belediyesiyle kontak kurulmadı.

ALLAM İLE ÇALKANTILI YILLAR

Mısırlı iş adamı Allam, Hull City'i 2010 yılında alıp milyonlarca pound yatırım yaparak Premier Lig vizesi almıştı. 2013 yılında yükseldiği Premier Lig'de kulübün adını Hull City Tigers yapmak istemiş ancak bu talebi reddedilince kulübü satılığa çıkarmıştı.

2015'te Premier Lig'den Championship'e düşen Hull, 2016/17'de yeniden yükselmiş ancak 2020'de League One (3. Lig) kademesine kadar inmişti.

BU SEZON KÖTÜ GÜNLER GEÇİRİYOR

Menajer Grant McCann ile birlikte geçen sezon yeniden Championship biletini alan Hull, bu sezon 14 haftası geride kalan ligde 9 puanla 22. sırada yer alıyor.