İngilizler duyurdu: Beşiktaş'a Premier Lig'den stoper!

Yayınlanma: 07.01.2024 - 14:26

Güncelleme: 07.01.2024 - 14:26

Kış transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi.

İngiliz basını Daily Mail'de yer alan habere göre; siyah-beyazlı ekip, Newcastle United forması giyen 30 yaşındaki İngiliz stoper Jamaal Lascelles'i gündemine aldı.

Jamaal Lascelles



EDDİE HOWE KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Haberde sakatlığını atlatan Sven Botman'ın da dönüşüyle forma giyme şansı iyice azalan İngiliz oyuncunun ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığı belirtildi.

Newcastle Teknik Direktörü Eddie Howe'ın da 30 yaşındaki stoperi kadroda düşünmediği kaydedildi.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Beşiktaş'ın başarılı savunmacı için kısa süre içinde resmi adımları atacağı ileri sürüldü.

İngiliz ekibinin 2014 yılında Nottingham Forest'tan 5 milyon Euro'ya transfer ettiği Lascelles'in sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Siyah-beyazlı yöneticiler, bu transferi uygun bir bedele bitirmeyi hedefliyor.

Newcastle formasıyla toplamda 247 maça çıkan 30 yaşındaki savunmacı, 15 gol atarken 4 de asist yaptı.