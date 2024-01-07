Kadro dışı bırakılmıştı: Beşiktaş'a Jean Onana müjdesi!

Yayınlanma: 07.01.2024 - 10:17

Güncelleme: 07.01.2024 - 11:03

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve fazla forma şansı bulamamasıyla birlikte kadro dışı kalan Jean Onana için önemli bir gelişme yaşandı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberinde; Marsilya'nın, Onana transferi için Beşiktaş'la anlaşma sağladığı iddia edildi.

SATIN ALMA OPSİYONU BULUNUYOR

Haberde Fransız ekibinin, Kamerunlu orta sahayı kiralık olarak kadrosuna katacağı aktarıldı. Ayrıca sözleşmede satın alma opsiyonunun da yer alacağı ifade edildi.

İleri düzeyde görüşmelerin yapıldığı yazılırken, son pürüzlerin giderilmesinin ardından imzaların atılacağı kaydedildi.

KADRO DIŞI KALMIŞTI

Beşiktaş'ın Lens'ten 4 milyon Euro'ya transfer ettiği 23 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlı takımda bekleneni veremedi. Onana, yeni yönetimin gelmesiyle, Fenerbahçe derbisinin ardından Eric Bailly, Vincent Aboubakar, Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı.

Siyah-beyazlı takımla 10 maça çıkan Kamerunlu oyuncu, 1 asistlik performans sergiledi.