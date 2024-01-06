Beşiktaş Emlakjet, Reeder Samsunspor'u devirdi
Beşiktaş Emlakjet, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 15.haftasında Reeder Samsunspor'u 76-70 mağlup etti.
Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin 15’inci hafta mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Samsunspor’u 76-70’lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi 18 sayıyla Samsunspor’dan Seketoure Henry oldu. Bu sonuçla ligin son sırasında bulunan Samsunspor 13'üncü mağlubiyetini yaşarken, Beşiktaş ise 11'inci galibiyetini aldı.
SALON: Mustafa Dağıstanlı
HAKEMLER: Kerem Baki, Ahmet Tatlıcı, Erhan Gürsel
SAMSUNSPOR: Tarık Sezgün, Kyser 9, Bora Satır 3, Crawford 10, Mert Ali Sert, Levi 13, Henry 18, Mooney, Göktuğ Baş 17
BEŞİKTAŞ: Mathews 15, Allman 4, Needham 8, Yiğit Arslan 3, Berkan Durmaz 2, Michell 16, Egehan Arna, Kerem Kuthan Konan 8, Samet Yiğitoğlu 4, Angel Delgado 16
1’İNCİ PERİYOT: 23-23
İLK YARI: 40-41
3’ÜNCÜ PERİYOT: 57-54
5 FAUL: 26.04 Bryant Crawford
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