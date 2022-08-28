İngilizler duyurdu! Ersin Destanoğlu'na dev talip...
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'na, İngiliz medyasında çıkan haberlerde Hollanda devi Ajax'ın talip olduğu iddia edildi.
Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz ve Emirhan İlkhan'ın ardından bir genç yıldıza daha talip çıktı.
İngiliz basınından Talksport'un haberine göre; Andre Onana ile yollarını ayıran ve takıma yeni bir kaleci kazandırmak isteyen Hollanda Eredivisie'nin güçlü ekiplerinden Ajax, Ersin Destanoğlu için Beşiktaş'a teklifte bulundu.
Haberde Beşiktaş ile Ajax arasında henüz bir anlaşma sağlanmadığı belirtilirken, görüşmelerin devam ettiğine yer verildi.
Beşiktaş altyapısından yetişen Ersin Destanoğlu kariyerinde çıktığı 142 maçta 46 kez kalesini gole kapattı.
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