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İngilizler duyurdu: Hull City için tazminat iddiası!

İngilizler duyurdu: Hull City için tazminat iddiası!

5.06.2025 15:50:00
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Cumhuriyet Spor
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İngilizler duyurdu: Hull City için tazminat iddiası!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin teknik direktör Sergej Jakirovic için Kayserispor'a tazminat ödeyeceği iddia edildi.

Hull City, Kayserispor'un hocası Sergej Jakirovic için artık geri sayıma başladı.

Hull Daily Mail'de yer alan habere göre, Jakirovic ve iki yardımcısının, İngiltere'de çalışmak için gerekli çalışma iznini aldıkları belirtildi. İngiliz ekibi ile anlaşma sağlayan Jakirovic'in göreve bir an önce başlamak istediği yazıldı.


TAZMİNAT ÖDENECEK

İngiliz ekibinin, Jakirovic için kalan bir yıllık sözleşmesi nedeniyle Kayserispor'a tazminat ödeyeceği ifade edildi.

Hull City, gerekli prosedürleri tamamlamasının ardından Bosnalı teknik direktörü bu ay düzenlenecek bir basın toplantısı ile tanıtmak istiyor.

ACUN ILICALI AÇIKLAMIŞTI

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, salı akşamı katıldığı bir programda, "Nurettin Açıkalın (Kayserispor Başkanı) ile görüşeceğim. Kimsenin hocasını çalmadık. Tarz olarak öyle insanlar değiliz. Gayet güzel şekilde ilişkilerimizde belirli şeyler yapıyoruz. Sevgili başkanımız ile de görüşeceğiz. Bir teknik direktör bunu istiyorsa, biz nasıl Ferdi'ye izin verdiysek, aynı durum var" demişti.

Kayserispor ile Süper Lig'de 17 maça çıkan Jakirovic, 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyer yaşamıştı.

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