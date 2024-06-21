İngilizler duyurdu: Premier Lig devinden Arda Güler hamlesi!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un, Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler ile ilgilendiği iddia edildi.
A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'te Gürcistan ile oynadığı maçta attığı golle adından söz ettiren Arda Güler için sürpriz bir transfer iddiası geldi.
ARNE SLOT ONU İSTİYOR
İngiliz medyasından Team Talk'ın haberine göre, Liverpool'un, Arda Güler'i kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Liverpool'un yeni teknik direktörü Arne Slot'un, fırsat olması halinde 19 yaşındaki genç futbolcunun transferini istediği belirtildi.
DİĞER HEDEF RODRYGO
Liverpool'un ayrıca Real Madrid'den bir diğer transfer hedefinin Rodrygo olduğu iddia edildi.
AYRILMAK İSTEMİYOR
Öte yandan Arda Güler'in Real Madrid'den kiralık olarak ayrılması durumunda ise genç yıldızın gidebileceği bir diğer takım olarak Real Sociedad gösterildi.
Arda Güler, Real Madrid'e imza sürecinde ve daha sonra yaptığı açıklamalarda kiralık olarak gitmeyeceğini söylemişti.
İSPANYA PERFORMANSI
Real Madrid'de ilk yılında 12 maçta süre bulan milli futbolcu, 6 kez gol sevinci yaşadı.
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