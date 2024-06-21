Portekiz maçı hazırlıkları sürdü: A Milli Takım'da Arda Güler antrenmanda yer almadı!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında Portekiz ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Arda Güler ve İrfan Can Kahveci son antrenmanda yer almadı.

AA
Yayınlanma: 21.06.2024 - 09:09
Portekiz maçı hazırlıkları sürdü: A Milli Takım'da Arda Güler antrenmanda yer almadı!
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Barsinghausen'deki kamp merkezinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenman basına kapalı gerçekleştirildi.

Fitness salonunda yapılan ısınma bölümünün ardından oyuncular sahaya geçti. Topla ısınmayla başlayan antrenmanda taktik çalışmalar gerçekleştirildi ve son kısımda çift kaleli taktik oyun oynandı.

ARDA GÜLER VE İRFAN CAN KAHVECİ ANTRENMANDA YER ALMADI

Yorgun olduğu gerekçesiyle dinlendirilen Arda Güler idmana katılmazken, tedavisi devam eden İrfan Can Kahveci de takımdan ayrı çalıştı.

Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da idmanı izledi.

Ay-yıldızlı ekip, yarın TSİ 17.15'te hava yoluyla Hannover'den Dortmund'a geçecek. A Milli Takım oyuncuları, Türkiye-Portekiz maçının oynanacağı BVB Stadyumu'nda TSİ 20.45'te bir yürüyüş yapacak. Teknik Direktör Vincenzo Montella ve milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ise TSİ 21.00'de stadyumda bir basın toplantısı düzenleyecek.


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