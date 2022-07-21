İngilizler duyurdu! Ronaldo Atletico Madrid için indirime gitti

Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo'nun Atletico Madrid'e transfer olmak istediği ve maaşının yüzde 30'undan vazgeçebileceği belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
21 Temmuz 2022 Perşembe, 20:13
İngilizler duyurdu! Ronaldo Atletico Madrid için indirime gitti
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Manchester United'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Cristiano Ronaldo'nun geleceği belirsizliğini koruyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Manchester United'dan ayrılmak isteyen Portekizli yıldızın Atletico Madrid'e transfer olabileceği yazıldı.

İngiliz devinin bu ayrılığa sıcak bakmamasına rağmen Cristiano Ronaldo'nun Madrid ekibine transfer olmak istediği ve maaşının yüzde 30'undan vazgeçmeye hazır olduğu belirtildi.

Daha önce Marca'da yer alan haberde Portekizli yıldızın Real Madrid'e önerildiği ancak İspanyol devi bu transferi reddettiği belirtilmişti.

Portekiz'de bulunan Ronaldo, ailevi sorunlarını gerekçe göstererek Manchester United'ın hazırlık kampına katılmadı.

Portekizli yıldız, geçen sezon United formasıyla 24 gol 3 asistlik performans sergilemişti.


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