İngilizlerden Ozan Tufan iddiası! Geri gönderiliyor...
İngiltere Premier Lig ekibi Watford, sezon başında satın alma opsiyonuyla kiraladığı Ozan Tufan'ın geri alınması için talepte bulunacağı ifade edildi.
İngiltere Premier Lig ekibi Watford'a satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı. Ancak Ada'da umduğunu bulamayan 26 yaşındaki futbolcu, sadece 7 maçta forma giydi.
İngiliz basını Ozan'ın Fenerbahçe'ye geri döneceğini yazdı. Watford'un elinde Ozan'ın forma giyebildiği bölgede Louza, Sissoko, Etebo, Cleverly, Kucka ve Gosling ile beraber 7 oyuncu bulunuyor.
OPSİYONU KULLANILMAYACAK!
İngiliz kulübünün Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı geri almasını talep edeceği, eğer kabul edilmezse sezon sonunda satın alma opsiyonunun kullanılmayacağı ifade edildi.
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