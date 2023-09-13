İngiltere İskoçya karşısında zorlanmadı!

İngiltere hazırlık maçında karılaştığı İskoçya'yı 3-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.09.2023 - 00:03
İngiltere İskoçya karşısında zorlanmadı!
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İngiltere hazırlık karşılaşmasında deplasmanda karşılaştığı İskoçya'yı 3-1 mağlup etmeyi başardı.

İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Phil Foden, 35. dakikada Jude Bellingham ve 81. dakikada Harry Kane kaydetti. İskoçya'nın tek golünü 67. dakikada Harry Maguire (KK) kaydetti.

İngiltere bir sonraki maçında sahasında Avustralya'yı ağırlarken, İskoçya deplasmanda Fransa'ya konuk olacak.


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İskoçya ingiltere hazırlık maçı

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