İngiltere Lig Kupası finalinde Newcastle United'ın rakibi Manchester United oldu
İngiltere Lig Kupası yarı final maçında Manchester United, sahasında Nottingham Forest'i 2-0 mağlup etti ve finalde Newcastle United'ın rakibi oldu.
İngiltere Lig Kupası yarı final rövanşında Manchester United, konuk ettiği Nottingham Forest'ı 2-0 yenerek finale yükseldi.
İlk maçı deplasmanda 3-0 kazanan Manchester United, rakibini bu kez Old Trafford Stadı'nda ağırladı.
İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede Manchester ekibi, 73. dakikada Anthony Martial ve 76. dakikada Fred'in golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti ve finalde Newcastle United'ın rakibi oldu.
Newcastle United ile Manchester United arasındaki final karşılaşması, 26 Şubat'ta oynanacak.
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