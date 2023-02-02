İngiltere Lig Kupası finalinde Newcastle United'ın rakibi Manchester United oldu

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 09:12

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 09:12

İngiltere Lig Kupası yarı final rövanşında Manchester United, konuk ettiği Nottingham Forest'ı 2-0 yenerek finale yükseldi.

İlk maçı deplasmanda 3-0 kazanan Manchester United, rakibini bu kez Old Trafford Stadı'nda ağırladı.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede Manchester ekibi, 73. dakikada Anthony Martial ve 76. dakikada Fred'in golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti ve finalde Newcastle United'ın rakibi oldu.

Newcastle United ile Manchester United arasındaki final karşılaşması, 26 Şubat'ta oynanacak.