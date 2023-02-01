Trabzonspor evinde yıkılmıyor! Seriyi 36 maça çıkardı...

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 22:11

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 22:11

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nda oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-0 kazanarak üç puanı almayı başardı.

Bordo-mavili takıma galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Trezeguet ve 90+4'de Naci Ünüvar kaydetti. Trabzonspor bu galibiyetle iç sahadaki namağlup serisini de 36 maça çıkardı.

Geçtiğimiz haftaki yenilgisinin ardından bu galibiyetle taraftarına kendisini affettiren Trabzonspor, puanını 38'e çıkarmayı başardı. Antalyaspor ise 6 maçlık aradan sonra geçen haftaki galibiyetin moraliyle çıktığı Trabzon deplasmanında mağlubiyet alarak 21 puanda kaldı ve 1 maçı eksik şekilde düşme potasının hemen üzerinde yer aldı.

Trabzonspor bir sonraki hafta ise Galatasaray deplasmanına çıkarken Antalyaspor ise sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak.