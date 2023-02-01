Trabzonspor evinde yıkılmıyor! Seriyi 36 maça çıkardı...
Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, sahasında ağırladığı Antalyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nda oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-0 kazanarak üç puanı almayı başardı.
Bordo-mavili takıma galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Trezeguet ve 90+4'de Naci Ünüvar kaydetti. Trabzonspor bu galibiyetle iç sahadaki namağlup serisini de 36 maça çıkardı.
Geçtiğimiz haftaki yenilgisinin ardından bu galibiyetle taraftarına kendisini affettiren Trabzonspor, puanını 38'e çıkarmayı başardı. Antalyaspor ise 6 maçlık aradan sonra geçen haftaki galibiyetin moraliyle çıktığı Trabzon deplasmanında mağlubiyet alarak 21 puanda kaldı ve 1 maçı eksik şekilde düşme potasının hemen üzerinde yer aldı.
Trabzonspor bir sonraki hafta ise Galatasaray deplasmanına çıkarken Antalyaspor ise sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'a şarkılı yanıt
- Ünlü iş insanının 24 yaşındaki kızı evinde ölü bulundu
- Çataklı itirafını görmezden geldiler
- Başkonsolosluk kapatıldı, randevular iptal edildi
- Citroen, Retromobile 2023'te geleceğe ışık tutuyor
- Elektrikli otomobil satışları arttı
- Yaşlı kadını herkesten gizlediler
- 'Kırkının çıkmasını bekliyoruz...'
- 'Tarihteki en büyük hatalardan'
- Erdoğan'dan grubuna sitem: Hakkımı helal etmiyorum