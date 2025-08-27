İngiltere Premier Lig'de şike iddiası: 'Bugüne kadar karşılaştığım en açık kanıt'

İngiltere futbolunu sarsacak bir iddia gündeme geldi.

İsveç Organize Spor Suçlarıyla Mücadele Bölümü Amiri Fredrik Gardare, bazı Premier League oyuncularının maçlarda şike yaptığını öne sürdü.

Gardare'nin iddiasına göre, 2021'in sonlarında Stockholm'de yasa dışı bir kumarhaneye yapılan baskında çok sayıda cep telefonu ele geçirildi. Bu cihazlardan birinde, Premier League dahil Avrupa liglerinde oynayan futbolcuların bir suç örgütüyle Telegram üzerinden maç şikesi üzerine yazışmaları bulundu.

Gardare, açıklamasında "Bugüne kadar karşılaştığı en açık şike kanıtlarından biri" olduğunu söyledi:

"Bir futbolcunun (Dickson Etuhu, eski Premier Lig oyuncusu) telefonunda, maçlarda kart, korner ve benzeri bahisler üzerine yapılan konuşmalar vardı. Bu, şikeyi kanıtlamak için çok net bir durumdu."

Dickson Etuhu

DOSYA NEDEN KAPANDI?

Eski polis yetkilisi, bu açık kanıtlara rağmen Stockholm polisi ve İsveç ulusal polisinin dosyayı kapattığını açıkladı.

Söz konusu telefon hala emniyetin elinde bulunduğunu öne sürdü. Gardare, neden soruşturmanın devam ettirilmediğine dair yetkililerden yanıt beklediğini vurguladı.

İNGİLTERE, İSVE Ç FUTBOL FEDERASYONU'NDAN B İLGİ İSTEDİ

Gardare, bilgilerin İsveç Futbol Federasyonu'na aktarıldığını ancak ayrıntıların paylaşılmadığını belirtti.

İsveç Futbol Federasyonu'ndan yetkili Johan Claesson, konuyla ilgili şunları söyledi:

"2021'de polis bize ulusal ve uluslararası düzeyde şike bilgileri içerdiğini söyledi, fakat gizlilik nedeniyle ayrıntı paylaşılmadı. Bu yüzden harekete geçemedik."

İngiliz Futbol Federasyonu (FA) ise şu anda soruşturma dosyasının kendilerine ulaşmadığını, ancak incelemek istediklerini açıkladı.

DICKSON ETUHU SUÇLU BULUNMUŞTU

Gardare'nin geçmişte yürüttüğü 18 aylık bir soruşturma sonucunda eski Manchester City oyuncusu Dickson Etuhu, 2020 yılında İsveç'te şike girişiminden suçlu bulunmuş ve 5 yıl futboldan men edilmişti.