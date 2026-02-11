İngiltere Premier Lig devinde flaş ayrılık!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
11.02.2026 15:12:00
AA
İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham Hotspur, 8 ay önce göreve getirdiği Thomas Frank ile kötü sonuçlar nedeniyle yollarını ayırdı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur, teknik direktör Thomas Frank ile yollarını ayırdı.

Ligde son 8 maçta galibiyet alamayan ve küme düşme hattının sadece 5 puan üzerinde 16. sırada yer alan Londra ekibinde, 52 yaşındaki Danimarkalı teknik adamın görevine son verildi.

Ange Postecoglou'nun ayrılmasının ardından geçen yıl haziran ayında başkent temsilcisiyle 2028 yılına kadar sözleşme imzalayan Frank, 8 ay görevde kalabildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ni 4. sırada tamamlayarak son 16 turu biletini alan Tottenham Hotspur, aynı performansı lige yansıtamadı.

Kuzey Londra ekibi, ekim ayında Lig Kupası 4. turunda Newcastle United'a, önceki ay da Federasyon Kupası 3. turunda Aston Villa'ya yenilerek elendi.

Tottenham Hotspur, Lucas Bergvall, Ben Davies, Richarlison, Rodrigo Bentancur, Muhammed Kudus, Dejan Kulusevski ve James Maddison'dan sakatlıkları nedeniyle yararlanamıyordu.

Başkent ekibi, 22 Şubat'taki derbi maçta sahasında Arsenal ile karşılaşacak.

#İngiltere Premier Lig #Tottenham Hotspur #Thomas Frank

