Beşiktaş'tan ırkçı pankarta sert tepki: 'Bu çirkin saldırı...'

10.02.2026 23:16:00
Beşiktaş Kulübü, EuroCup'ta oynadığı Panionios maçında Yunan taraftarların açtığı çirkin pankart hakkında açıklama yaptı.

Beşiktaş Kulübü, EuroCup'ta oynanan Panionios maçında Yunan taraftarların yaptığı ırkçı pankart nedeniyle açıklama yayımladı.

Siyah-Beyazlı kulübün yaptığı açıklama şu şekilde:

"Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımımızın BKT EuroCup'ta Yunanistan temsilcisi Panionios Athens ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada; kulübümüzü, taraftarlarımızı, Türk Polis Teşkilatı'nı ve milli-manevi değerlerimizi hedef alan alçakça ve provokatif pankartı en ağır şekilde kınıyor ve lanetliyoruz.

Bu çirkin saldırı yalnızca Beşiktaş'a değil, Türk milletinin onuruna, tarihine ve kutsallarına yönelmiş açık bir nefret eylemidir. Hiçbir spor organizasyonu, hiçbir platform; düşmanlığı, ırkçılığı ve milli değerlerimize yönelik hakareti meşrulaştıramaz.

Sporun birleştirici ruhunu kirleten bu ahlaksız ve hadsiz tavrı asla kabul etmiyoruz. Beşiktaş JK olarak; bu provokasyonun sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılması ve benzer rezaletlerin tekrar yaşanmaması adına EuroLeague yönetimi nezdinde tüm hukuki ve idari girişimlerimizi kararlılıkla başlatmış bulunuyoruz. "

