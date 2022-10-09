İngiltere Premier Lig lideri Arsenal, Liverpool'u 3-2 yendi
Arsenal, Liverpool karşısında 3-2 kazanarak Premier Lig'de liderliğini sürdürdü. Jürgen Klopp'un çalıştırdığı Liverpool, daha sezonun başında zirvenin 14 puan gerisine düştü.
İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında lider Arsenal, konuk ettiği Liverpool'u 3-2 yendi.
Emirates Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk dakikasında Gabriel Martinelli'nin golü ile ev sahibi ekip 1-0 öne geçti.
Liverpool, 34. dakikada Darwin Nunez'in golü ile eşitliği yakaladı. Arsenal, ilk yarının uzatma dakikalarında Bukayo Saka'nın golü ile soyunma odasına 2-1 üstünlükle girdi.
Maçın ikinci yarısına iyi başlayan konuk ekip, 53. dakikada da Roberto Firmino'nun golü ile tekrar eşitliği yakaladı.
Arsenal, 73. dakikada Bukayo Saka'nın penaltı golüyle maçtan 3-2 galip ayrıldı.
Liderlik koltuğundaki Arsenal, bu galibiyetin ardından puanını 24'e çıkarırken, sezona kötü başlayan Liverpool ise 10 puanda kaldı.
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