İngiltere Premier Lig'de 1 haftada 42 koronavirüs vakası tespit edildi

İngiltere Premier Lig'de 1 haftada toplam 42 futbolcu ve personelde, koronavirüs tespit edildi.

cumhuriyet.com.tr
13 Aralık 2021 Pazartesi, 22:44
İngiltere Premier Lig'de 1 haftada 42 koronavirüs vakası tespit edildi
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İngiliz medyasında çıkan haberlere göre, Premier Lig'de 6-12 Aralık tarihleri arasında 3 bin 805 test yapıldı ve 42 koronavirüs vakası olduğu açıklandı.

Premier Lig takımları Brighton, Tottenham, Leicester City, Manchester United ve Aston Villa'nın vakaları doğrulandı.


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