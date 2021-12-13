İngiltere Premier Lig'de 1 haftada 42 koronavirüs vakası tespit edildi

13 Aralık 2021 Pazartesi, 22:44

İngiliz medyasında çıkan haberlere göre, Premier Lig'de 6-12 Aralık tarihleri arasında 3 bin 805 test yapıldı ve 42 koronavirüs vakası olduğu açıklandı.

Premier Lig takımları Brighton, Tottenham, Leicester City, Manchester United ve Aston Villa'nın vakaları doğrulandı.