İngiltere Premier Lig'de 1 haftada 42 koronavirüs vakası tespit edildi
İngiltere Premier Lig'de 1 haftada toplam 42 futbolcu ve personelde, koronavirüs tespit edildi.
İngiliz medyasında çıkan haberlere göre, Premier Lig'de 6-12 Aralık tarihleri arasında 3 bin 805 test yapıldı ve 42 koronavirüs vakası olduğu açıklandı.
Premier Lig takımları Brighton, Tottenham, Leicester City, Manchester United ve Aston Villa'nın vakaları doğrulandı.
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