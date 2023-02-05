İngiltere Premier Lig'de Harry Kane Manchester City'yi yıktı

Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında kendi sahasında konuk ettiği Manchester City'yi İngiliz yıldız Harry Kane'in golü ile 1-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 22:18
İngiltere Premier Lig'de Harry Kane Manchester City'yi yıktı
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İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Tottenham ile Manchester City karşı karşıya geldi. Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0'lık skorla kazandı.

Tottenham'a galibiyeti getiren golü 15. dakikada Harry Kane kaydetti. Premier Lig'de 200. gole ulaşan 3. oyuncu olan Harry Kane, toplamda Tottenham formasıyla attığı 267 golle kulüp tarihinin en skorer futbolcusu oldu.

TOTTENHAM 10 KİŞİ KALDI

Tottenham'da Arjantinli stoper Cristian Romero, 87. dakikada iki sarı kartla kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Manchester City 45 puanda kaldı. Tottenham ise üst üste ikinci galibiyetini alarak 39 puana yükseldi.

Manchester City, gelecek hafta sahasında Aston Villa'yı ağırlayacak. Tottenham ise Leicester deplasmanına gidecek.


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